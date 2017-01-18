Sivas'taki Kadın Cinayetinin Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

Sivas'ta 5 çocuk annesi 29 yaşındaki Fadime Yılmaz'ı evinin önünde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 50 yaşındaki bakkal Fahrettin Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Yenidoğan Mahallesi 39'uncu Sokakta oturan Fadime Yılmaz, iki gün önce sabah saatlerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü. 38 yaşındaki Turan Yılmaz ile evli olan ve en büyüğü 13 yaşında, 4'ü kız 1'i erkek 5 çocuğu bulunan Fadime Yılmaz'ın öldürülmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin tarafından şüpheli olarak aranan bakkal Fahrettin Y. dün sabah evine girerken suç aleti ekmek bıçağıyla birlikte yakalandı. Şüpheli Fahrettin Y. Fadime Yılmaz'ın kendisini 4 kızı ve 1 oğluna yönelik tacizlerde bulunmakla suçlandığını ve bu nedenle sinirlenip öldürdüğünü ifade etti. Fahrettin Y. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.