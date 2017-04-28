Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Sivas'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki 58 BA 357 plakalı otomobil, A.Y'nin kullandığı büyükbaş hayvan yüklü 58 TL 377 plakalı kamyonet ve H.D. yönetimindeki 58 S 0301 plakalı öğrenci servisi, Sivas-Ankara karayolu 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.



Kazada servis sürücüsü H.D, minibüsteki öğretmenler Z.A. (59), A.G.K. (29) ile öğrenciler G.K. (16), H.K, G.G. ve D.E. yaralandı.



Sivas Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.