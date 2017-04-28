Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Sivas'ta bir öğrenci servisi minibüs, hayvan yüklü kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.



Kaza, saat 09.00 sıralarında Sivas-Ankara Karayolu 4 Eylül Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine giden M.D. idaresindeki hayvan yüklü kamyonet, iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçince H.D. idaresindeki 58 S 0301 plakalı öğrenci servisine, öğrenci servisi de M.D. idaresindeki 58 TL 377 plakalı otomobile çarptı. Kazada öğrenci servisinde bulunan öğrencilerden G.G., D.E., G.K., H.K ve öğretmen Z.A. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS