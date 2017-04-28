Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı



SİVAS - Sivas'ta öğrenci servisi minibüsü, hayvan yüklü kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Şehir merkezi istikametine giden M.D. idaresindeki hayvan yüklü kamyonet Adliye Kavşağı'nda iddiaya göre kırmızı ışıkta geçince H.D. idaresindeki 58 S 0301 plakalı öğrenci servisine, öğrenci servisi de M.D. idaresindeki 58 TL 377 plakalı otomobile çarptı. Kazada öğrenci servisinde bulunan öğrencilerden G.G.,D.E.,G.K.,H.K ve öğretmen Z.A. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.