Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle rehabilitasyon merkezleri yarın tatil edildi.



Sivas Valiliğinden alınan bilgiye göre, öğle saatlerinden itibaren kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezindeki rehabilitasyon merkezleri yarın tatil edildi.



Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.