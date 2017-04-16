Sivas'ta vatandaşlar sandık başına gitti



SİVAS'ta 18 maddelik anayasa değişikliği referandum unda oy verme işlemi, kent genelinde sabah saat 07.00 itibariyle başladı.



Anayasa değişiklik paketinin oylandığı referandum için Sivas'ta vatandaşlar oy kullanmaya başladı. Erken saatlerde sandık başına giden vatandaşlar, sıra beklemeden oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Kimlik kontrolleri yapılarak oy pusulası ve tercih mührünü alanlar, kabinlerde tercihini yapıp oyunu sandığa attıktan sonra, imzasını atarak işlemi tamamladı.



Kentte kurulan 2 bin 213 sandıkta toplam 432 bin 597 seçmen oy kullanacak. Kent genelinde oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.