Sivas'ta Uyuşturucudan 3 Tutuklama

SİVAS'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen Y.S.'yi takibe aldı. Takip sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan Y.S.'nin montunda yapılan aramada 30.55 gram bonzai maddesi ve 1 adet ecstacy hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir başka çalışmada ise, A.D. ve A.D. isimli amca çocuklarının araç kiralayarak Mersin ilinden satmak üzere Sivas'a uyuşturucu getirdikleri belirlendi. Polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıkları şüphesiyle amca çocuklarını takibe alarak şüphelilerin bulunduğu aracı Cumhuriyet Üniversitesi lojmanları önünde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 372 uyuşturucu hap ve 13.6 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar A.D. ve A.D., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



- Sivas