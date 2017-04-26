Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama



SİVAS'ta Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bonzai nedeniyle bir gencin ölümü sonrası yaptığı operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 3'ü tutuklandı.



Esentepe Mahallesi'nde oturan 22 yaşındaki Ahmet Çopur, geçtiğimiz cumartesi günü uyuşturucu madde kullanımı sonucu yaşamını yitirdi. Çopur'un olaydan kısa süre önce bonzai kullandığı belirlendi. Çopur'un ölümünün ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte operasyon başlattı. Yapılan operasyonda olay ile ilgisi olduğu düşünülen 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların üzerlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve kiraladıkları araçlarda yapılan aramalarda 11 fişek halinde ve poşet içerisinde 43 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u savcılık tarafından, 3'ü de mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Kadir D., Sergen G. ve Çağrı Ö. tutuklandı. Ayrıca savcılık tarafından serbest bırakılan Abdullah E.'nin de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 1 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.