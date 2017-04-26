Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama



SİVAS - Sivas'ta polis ekiplerinin uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden, 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

22 Nisan günü A.Ö.'nün evinde sentetik uyuşturucu bonzai maddesini kullandıktan sonra fenalaşarak ölmesinin ardından çalışma başlatan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olay ile ilgisi olacağı düşünülen toplam 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde, ikametlerin de iş yerlerinde ve kiraladıkları araçlarda yapılan aramalarda 11 fişek halinde ve poşet içerisinde 43 gram olan bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. 9 şahıs savcılık tarafından serbest bırakılırken, 3 kişi de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahıslardan K.D. S.G. ve Ç.Ö. ise tutuklandı.

Öte yandan savcılık tarafından serbest bırakılan A.E.'de daha önceden 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesilmiş cezası bulunduğundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.