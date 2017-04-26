Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Ahmet Çopur'un, 22 Nisan'da uyuşturucu madde kullanmaktan hayatını kaybetmesi üzerine operasyon başlattı.



Operasyonda olayla ilgisi olduğu iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların üzerilerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve kiraladıkları araçlarda yapılan aramalarda 11 fişek halinde ve poşet içerisinde 43 gram bonzai ele geçirildi.



"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Mahkemeye sevk edilen 6 zanlıdan Kadir D, Sergen G. ve Çağrı Ö. tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



Öte yandan savcılıkça serbest bırakılan zanlılardan Abdullah E. de daha önce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.