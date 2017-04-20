Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Divriği ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 710 gram esrar ele geçirildi.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Divriği ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 710 gram esrar ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri Divriği ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla C.T'nin evinde arama yaptı.

Aramada 7 parça halinde 1 kilo 710 gram esrar ile bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan C.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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