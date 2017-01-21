Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu : 10 Kişi Gözaltında

Sivas'ta Özel Harekat polislerinin desteğiyle yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla Özel Harekat polislerinin de katılımıyla Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Evlerde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, 30 gram bonzai maddesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile fişek ele geçirildi.



Operasyonda İ.Y, O.Y, A.Ç, R.Ç, B.G, B.G, H.H.T, M.D, A.T, ve S.G. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.