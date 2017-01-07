Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sivas'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.



Bir ihbarı değerlendiren Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla Y.C, T.E, ve F.G.'yi takibe aldı.



Polisler, gözaltına aldıkları şahısların araçlarında yaptığı aramada 335 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.



Emniyetteki işlemlerin ardından şahıslar, "uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.