Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Sivas'ta özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.



Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel harekat polislerinin katılımıyla dün akşam Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evlerde yapılan aramalarda çok sayıda sentetik uyuşturucu bonzai maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda polis ekipleri O. Y.,İ.Y.,A.Ç.,R.Ç.,B.G.,B.G.,H.H.T, M.D.,A.T.ve S.G. adlı 10 şahsı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - SİVAS