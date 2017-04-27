Sivas'ta Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarı

Sivas'ta iki gün sürecek olan üniversite tanıtım ve tercih günleri fuarı başladı.



Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde başlayan üniversite ve tercih tanıtım günlerinin açılışına Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız,, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, organizatör Caner Işkın ve öğrenciler katıldı. İki gün sürecek olan fuarda 16 üniversite stant açtı.



Açılışta konuşan Cumhuriyet Üniversite Rektörü Alim Yıldız,"Gençlerimizin daha bilinçli bir üniversite tercihi bulunması için fuar düzenlenmiş bulunmakta, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy üniversite tanıtım günlerinin bu sene ikincisinin düzenlendiğini ifade ederek,"Burada bugün 16 üniversitemiz bu fuara iştirak etmiş bulkunmaktalar.Bizde 12.sınıfa gelmiş meslek seçiminde tereddüt yaşayan veya mesleğini seçmek isteyen öğrencilerimize rehber olsun anlamında fuarı düzenlemiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS