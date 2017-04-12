Sivas'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.



Hakim Baylan (53) yönetimindeki 34 LG 6100 plakalı otomobil, D-100 karayolu Esenyaka köyü kavşağında refüje çarptı.



Sürücü ile araçta bulunan Rasim Baylan (35), Fehmi Bakır (32), Sena Kabak (40) ve Müslih Öcü (45) yaralandı. Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Hakim Baylan ve Fehmi Bakır, Sivas'a sevk edildi.