Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Yusuf Gürlevik (43) yönetimindeki 06 ET 2022 plakalı otomobil ile İsmail Mutlu (35) idaresindeki 33 DVY 68 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri karayolunun Hanlı Köyü Kavşağı'nda çarpıştı.



Kazada, Gürlevik'in kullandığı otomobilde bulunan İsmail (49), Tülay (39), Huriye (64) ve Bengü Berrak Kılıç (5) yaralandı.



Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.