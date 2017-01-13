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Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas-Ankara karayolu Özel Harekat kavşağında meydana gelen kazada Neslihan Arslan idaresindeki 06 AV 4127 plakalı otomobil ile Fazlı Tepe'nin kullandığı 55 YD 846 plakalı araba çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Neslihan Arslan hafif şekilde yaralandı.

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