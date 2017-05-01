Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Sızır Çepni kavşağında Yıldırım Demirtaş (41) yönetimindeki 06 AGM 06 plakalı otomobil kavşakta bulunan refüjlere çarparak takla attı. Yaklaşık 200 metre sürüklenen araçtaki sürücü Yıldırım Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



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