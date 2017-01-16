Sivas'ta Teog'da Başarılı Olan Öğrenciler Ödüllendirildi

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü, Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş (TEOG) sınavında il birincisi olan 9 öğrenciyi ödüllendirdi.



Müdürlüğün toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, TEOG sınavında öğrencilerin 120 soruda tam puan alarak büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi.



Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Altınsoy, "Öğrencilerimizi kutluyorum ve bu öğrencileri yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.



Altınsoy, öğrencilerin ikinci TEOG sınavında da aynı başarıyı göstereceklerine emin olduğunu ifade etti.



Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, TEOG'da il birincisi olan 9 öğrenciye altın hediye etti.



Ödül törenine öğretmenler ve öğrenciler katıldı.