Sivas'ta Telefonla Dolandırıcılık İddiası

Sivas'ta, kendilerini telefonda polis olarak tanıttıkları 2 kişiyi dolandırdıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.



Yüceyurt Mahallesi'nde yaşayan İ.Y'yi telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, "kuyumcu soygununa karıştığınızı tespit ettik, evinizdeki altın ve paraları incelemek üzere emniyete götüreceğiz." dedi. İ.Y, bunun üzerine ikametine gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan kişilere 8 bin lira ile 5 bin lira değerindeki altın bileziği verdi.



Aynı gün İnönü Mahallesi'nde oturan V.Y'yi de telefonla arayan dolandırıcılar, aynı yöntemi kullanarak V.Y'nin bin 995 lirasını, 8 altın bileziği, 3 altın yüzüğü ile kolye ve küpesini aldı.



Dolandırıldıklarını anlayınca polise gittiler



Mağdurların durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden kente gelen F.K. ve E.B'yi içerisinde bulundukları otomobilde yakaladı. Polisler, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda kendilerine aracılık eden A,Ç. ve M.A'yı da gözaltına aldı.



Şüphelilerin araçlarında ve üzerilerinde yapılan aramada 33 bin 360 lira, 6 bilezik, 4 altın yüzük, 2 altın küpe ve bir altın zincir ele geçirildi.



Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.