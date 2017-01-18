Sivas'ta Telefon Dolandırıcıları Yakalandı

SİVAS'ta telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp, adlarının kuyumcu soygununa karıştığını ve evlerindeki altın ve paraların incelenmek üzere alınacağını söyleyerek 2 kişiyi dolandıran 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.



Şanlıurfa Viranşehir ilçesinden Sivas'a gelen F.K. ve E.B., kentte yaşayan iki kişiyi "Adınızın kuyumcu soygununa karıştığınızı tespit ettik, evinizdeki altın ve paraları incelemek üzere emniyete götüreceğiz" diyerek dolandırdı. Dolandırıcılar bu yöntemle, Yüceyurt Mahallesi'nde oturan İ.Y.nin evinden 8 bin lira ve 5 bin lira değerindeki altın bileziğini aldı. Dolandırıcılar yine aynı gün İnönü Mahallesi'nde oturan V.Y.'yinin evinden bin 995 lira para, 50 santimlik altın kolye, altın küpe, 3 altın yüzük ile 8 bilezik aldı.



Olayın üzerinden bir süre geçtikten sonra dolandırıldığını fark eden İ.Y. ve V.Y. durumu polise bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, F.K. ve E.B.'yi içinde bulundukları otomobilde yakaladı. Polisler, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda kendilerine aracılık eden A.Ç. ve M.A.'yı da gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 33 bin 360 lira, 6 bilezik, 4 altın yüzük, 2 altın küpe ve 1 altın zincir ele geçirildi. Zanlılar F.K. ve E.B. ile kendilerine aracılık eden A.Ç. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



- Sivas