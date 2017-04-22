Sivas'ta Şüpheli Ölüm

Sivas'ta 22 yaşındaki Ahmet Çopur, evinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesin'de yaşayan Çopur'a ulaşamayan yakınları eve gitti.



Çopur'u evde yerde hareketsiz yatarken bulan yakınları durumu 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekiplerine bildirdi.



Sağlık ekipleri Çopur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çopur'un cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morguna kaldırıldı.



Çopur'un ölüm nedeni otopsinin ardından kesinleşecek.