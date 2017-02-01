Sivas'ta Şüpheli Ölüm

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kişi, evinin banyosunda ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan Fuzuli Manap (44), ev arkadaşı Ahmet Bulut tarafından banyoda yerde hareketsiz bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Manap'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Eşinden yaklaşık 10 yıldır ayrı yaşadığı belirtilen Manap'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Manap'ın cenazesinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.



Polis, Manap'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.