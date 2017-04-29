Sivas'ta Su Avans Yükleme Noktaları 10'a Yükseldi

Sivas Belediyesi su avans yükleme noktalarını 10'a çıkardı.



Sivas Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, su sayaçlarında akıllı kart sistemini geçen yıl devreye sokan Sivas Belediyesi, mesai saatleri dışında vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması için avans yükleme noktalarını hizmete açtı.



Toplam 6 noktada hizmete giren avans yükleme noktalarına bu yıl 4 yeni nokta daha eklendi. Ethembey Parkı yanı, Alibaba, Şeyhşamil mahalleleri ile Gazi Lisesi Kavşağı'ndaki yeni noktalarda vatandaşlar avans yükleyebilecek.



Ödeme noktalarında ayrıca belediyeye yapılacak bütün ödemeler de yapılabiliyor.



Yeni açılan 4 ödeme ve yükleme noktasından sonra sayısı 10'a çıkarılan cihazlar sayesinde vatandaşlar belediyeye kadar gitmek zorunda kalmıyor.