Sivas'ta Siyer-i Nebi Yarışması Düzenlendi

Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Tuğçe Doğuyurt Siyer-i Nebi yarışmasında Sivas ikincisi oldu.





Vali Lütfi Tuncel Ortaokul Müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'ta Anadolu Gençli·k Derneği·nce Türki·ye geneli·nde bu yıl i·ki·nci·si· düzenlenen Hz. Muhammed'in hayatını konu alan Si·yer-i· Nebi yarışmasına 15 okuldan 2 bin öğrencinin katıldığını belirtti.



Baker, yarışmada öğrencileri Tuğçe Doğuyurt'un Sivas genelinde ikinci olmasının kendilerini mutlu ettiğini ve Doğuyurt'la gurur duyduklarını söyledi.



Yarışmada dereceye giren ve Türkiye genelinde yapılacak yarışmaya girme hakkı kazanan Doğuyurt'a altın hediye edildi.