Sivas'ta Şikayet Patlaması Yaşanan Motosikletlere Operasyon

Sivas'ta şikayet üzerine trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 7 motosiklet trafikten men edilirken, 15 motosiklet sürücüsüne de çeşitli sebeplerle para cezası uygulandı.



Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletlerin abartı egzoz takarak çevreye rahatsızlık vermeleriyle ilgili oluşan yoğun şikayetler üzerine dün gece kentin birçok noktasında uygulama yaptı. Uygulamada motosikletlerin trafik tescil belgesi, sürücü ehliyetleri ve plaka denetimi yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada kontrol edilen 30 motosikletten 7'si trafikten men edilirken, 15 motosiklet sürücüsüne de çeşitli sebeplerle para cezası uygulandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, "İlimizde motosikletlerle ilgili olarak yapılan şikayetler had safhaya ulaştı. Bu motosikletler abartı egzoz takmak suretiyle gürültü çıkartıp halkımızı rahatsız etmektedir. Yakalamış olduğumuz motosikletlerin çoğunun plakalarının olmadığını, tescillerinin olmadığını, ehliyetlerinin olmadığı gördük. Uygulamada kontrol ettiğimiz motosiklet sayısı 30, trafikten men edilen sayısı 7, ceza yazılan motosiklet sayısı ise 15'dir. Bundan sonra da bu şekilde uygulamalarımıza devam edeceğiz" dedi.