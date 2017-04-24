Sivas'ta Şiddetli Fırtına 168 Elektrik Direğini Yıktı

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, dünkü fırtınada 168 elektrik direğinin devrildiğini ve 372 köyde elektrik kesintisi yaşandığı söyledi.



ÇEDAŞ Genel Müdürü Akboğa düzenlediği basın toplantısında, dün Sivas genelinde hızı saatte 85 kilometreyi bulan fırtınanın verdiği zarar hakkında bilgi verdi. Akboğa yaptığı açıklamada,"Sivas, Tokat ve Yozgat'ta hizmet verdiğimiz için bölgeyi 14'e ayırmıştık. Bunun faydasını afette de gördük. Araç ve eleman takviyesini hemen yapabildik. Bu elemanlarda amacımız acil durumlarda hemen müdahale etmedi diğer durumlardaysa bakım ve onarım çalışmasını yapabilmesiydi. Ekiplerimiz ihtiyaç olan yerlerde anında müdahale etti. Sivas'ta toplam 168 adet direk yıkıldı. 507 adet iletken kopuğu meydana geldi. Çatıların uçmasıyla iletken kopukları meydana geldi. Devrilen direklerin yerine yenileri dikilerek enerji verme çalışmaları başladı. İletken kopuklarıyla da ilgili arkadaşlarımız 450'ye yakınını giderdiler. Yaklaşık 80 yerde iletken kopukları devam ediyor arkadaşlarımız çalışmalara devam ediyor. Dün 372 köyde elektrik kesintisi oldu. Akşama kadar arkadaşlarımız çoğuna elektrik verdiler. Halan 80 köyde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



Tokat'ta ve Yozgat'ta meydana gelen fırtınada da elektrik direklerinin zarar gördüğünü dile getiren Akboğa,"Tokat'ta 40 yakın direk yıkıldı 130'a yakın tel kopuğu var. Yozgat'ta ise 70'e yakın elektrik direği yıkıldı, 250'e yakın iletken kopuklukları var. Tokat'ta ve Yozgat'ta daha az olduğu için arkadaşlarımız arızaları hemen hemen giderdi. Çok ufak arızalarımız kaldı" diye konuştu. - SİVAS