Sivas'ta Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Gürün ilçesinde, hareket halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Yaşar Çakır (46) idaresindeki 33 BZH 46 plakalı otomobilin motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Aracı yol kenarında park eden Yaşar Çakır, Songül Çakır (37) ve İnan Aktaş (30) inmesinin hemen ardından otomobil alev aldı.



Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin büyük bölümünü kapladı. Yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı.