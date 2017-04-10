Sivas'ta Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

SİVAS'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit asker ve polisler için mevlit okutuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ulu Camii'nde düzenlenen mevlit programına Sivas Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Adnan Oran, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, emniyet personeli, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlidin ardından terörle mücadelede şehit olan asker ve polisler için dua edildi. Katılanlara polis tarafından gül suyu ve mevlit şekeri ikram edildi. - Sivas