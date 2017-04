Sivas'ta saklı kültür hazinesi

SİVAS - Sivas'ta ki sahafkafe raflarında ki nadidane el yazma eserler ile kitap tutkunlarını büyülüyor.

Sivas'ta İstasyon Caddesi'nde ki bir ara sokakta gizli kalan Sahafkafe raflarında ki nadidane kitaplar ile ilgi çekiyor. Kütüphanelerde bile bulunması güç çok sayıda kitabın yer aldığı sahafkafe de antika değeri taşıyan el yazması eserlerde var. Müşteriler burada hem bir şeyler içip hem de kitap okuma imkanı buluyor. İşletme sahibi Eylül Çetinkaya, tanıdık tanımadık bir çok kişinin kendilerine hediye ettikleri kitapları kitapseverler ile buluşturduklarını belirtip, ellerinde tercüme edilmemiş çok eski eserler de bulunduğunu söyledi.

Kitap hayatımın odak noktası.

Çetinkaya, kitapların kendisi için hayatın odak noktası olduğunu ifade ederek, "Her sabah kapıyı açtığınızda güzel bir koku karşılıyor sizi. O koku her gün biraz daha aşık ediyor kendine. Bir zaman sonra hayatınızın odak noktası oluyor ve başka bir meslek yapmak istemiyorsunuz. Hayatınız oluyor bir nevi."dedi.

El yazma eserlerde var.

Çetinkaya ellerinde el yazma eserler de bulunduğunu açıklayarak, "Bize çok nadir eserler geliyor. Bu işin en güzel yanı da bu. Birisi bir poşetin içerisinde size el yazma eserler getirebiliyor. Yada cihannüma getirebiliyor. Muhteşem bir duygu. Her an yeni bir şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Çöplerde tuvalet kağıdı olmayı bekleyen kitaplar, bu sefer sizin raflarınızda sizin hayatınız oluyor. Elimizde Yılmaz Güney'in kendi imzaladığı bir kitabı var. Bunu ilk gördüğümde dokunamamıştım bile. Bunu önemli kılan Gani Süleymangil'e imzalanmış. Fatoş Güney'in babası. Yani Yılmaz Güney, kayınpederine 1978 yılında imzalamış. Bu kitap bir çocuk tarafından bize getirilip bırakıldı. Aynı zamanda elimizde; 2. Dünya Savaşı sırasında ABD'li subaylara verilen bir İncil var. Bunu da hiç ummadığımız bir arkadaş gelip bıraktı. Elimizde el yazma Kuran-i Kerimler var. Ceylan derisi cilde sahip 100-150 yıllık eserler."şeklinde konuştu.

Sahafkafe'nin sürekli müşterilerinden Umut Taştan da yaptığı açıklamada, "Birkaç yıl önce burası ile tanıştım. Gelip gittikçe güzelliğini fark ettim. Otantik olarak tanımlanan bir çok yer gördüm. Burayı diğer mekanlardan ayıran özellik, burada kendinizi dış Dünyadan soyutluyorsunuz. Huzuru ve rahatlığı burada gerçek anlamıyla yaşıyorsunuz. Elinizi attığınız her noktada bir tarih var. Bir anı ve bir yaşanmışlık var. Burada tarihin ve kültürün içerisinde olmak gerçekten çok güzel." Dedi.

Bilge Usta ise yaptığı açıklamada, "Biradaki güzelli şu şekilde anlatabilirim. Modern yaşamdan kaçıyorsunuz. Burada çok eski kitaplara dokunuyorsunuz. O kitaplara dokunan bir çok insanın ruhu ile tanışıyorsunuz. "dedi.