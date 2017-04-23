Sivas'ta Rüzgarın Yol Açtığı Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Sivas'ta şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarların tespiti için çalışma başlatıldı.



Sivas'ta geceden beri etkili olan şiddetli rüzgarın öğle saatlerinde etkisini arttırması hayatı felç etti. Meteoroloji verilerine göre, öğle saatlerinde rüzgarın hızı saatte 85 kilometreye ulaştı. Şehir merkezinde 40 ayrı noktada hasar meydana geldi. Onlarca çatının uçtuğu ve çok sayıda aracın hasar gördüğü olayda ciddi yaralanmalar ve can kaybı olmaması sevindirdi.



Rüzgarın şiddetini azaltmasının ardından Sivas Belediyesi ekipleri temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Hasar tespit çalışmalarını yerinde izleyen Sivas Belediye Başkanı Mehmet Muaz Uzun, vatandaşlara "mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın" çağrısında bulundu. Uzun, yaptığı değerlendirmede, "Şehirde birçok yerde ağaç kopması ve çatı uçması gibi hasarlar var. Sevindirici olan can kaybı olmaması. Hasarların oluştuğu saatte meteoroloji verilerine göre rüzgarın hızı saatte 85 kilometreye ulaşmış. Ekiplerimizle birlikte zaman kaybetmeden müdahale ettik. Temizleme ve enkaz altındaki araçları çıkartmak için çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını istiyoruz" dedi.



Çatıdan uçan parçalar iş yerlerine girdi



Öte yandan, çatılardan uçan parçalar iş yerlerine ve araçlara zarar verdi. Bazı parçalar iş yerlerin vitrin camlarını parçalayarak, iş yerlerine girdi. Atatürk Caddesi'nde bir apartmanın çatısından kopan parçanın iş yerine girmesi, iş yeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntüsünde çatıdan kopan parçanın iş yerinin vitrinini parçalayarak dükkana girişi görülüyor. - SİVAS