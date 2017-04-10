Sivas'ta Polislerden Şehitlik Ziyareti

SİVAS'ta Polis teşkilatının kuruluşunun 172'nci yıl dönümü nedeniyle şehit polisler için anma programı düzenlendi.



Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172'nci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Sivas Emniyet Müdürü Turan Aksoy ve beraberindekiler ilk olarak Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Ardından Polis Haftası kapsamında Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği ziyaret edildi. Burada görevleri başında şehit olan polis ve askerler için anma töreni düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Adnan Oran, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal ile şehit yakınları katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sonrasında ise terörle mücadelede şehit olan asker ve polisler için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Daha sonra özel harekat polisleri tarafından şehitler için saygı atışı yapıldı. Son olarak İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy ve diğer protokol üyeleri şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Şehit ailelerinin de katıldığı anma programında duygulu anlar yaşandı. - Sivas