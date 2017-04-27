Sivas'ta Plaka Denetimi

Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yaptıkları uygulamada, kamuoyunda "APP" olarak adlandırılan standart dışı plaka kullanan araç sahiplerine ceza kesti.



Ekipler, İnönü Bulvarı'nda yaptıkları uygulamada, araçlarına trafik yönetmeliğine aykırı olarak, kamuoyunda "APP" olarak adlandırılan Amerikan Pres Plaka takan sürücülere 427 lira para cezası kesti.



Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugünkü uygulamamızın konusu APP, yani Amerikan Pres Plaka. Şoförler Cemiyeti'nin dışında bütün basılan plakalar APP'dir." dedi.



Denetimlerine rağmen trafikte yüzde 5 oranında bu plakaların mevcut olduğunu dile getiren Gürbüz, "Cezası 427 lira. 7 gün süre tanıyoruz, 7 günün sonunda yine plakalar değişmezse bu sefer 876 lira para cezası kesip aracı trafikten men ediyoruz. Bugün bütün Türkiye'de trafik polisleri aynı uygulamayı yapıyor. Sivas'ta büyük oranda biz bu işi hallettik." diye konuştu.



Uygulamayla terör olaylarında sahte plakaların kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.