Sivas'ta Öğretmenlere İklim Değişikliği Semineri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği Sivas'ta öğretmenlere iklim konulu seminer verildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği Sivas'ta öğretmenlere iklim konulu seminer verildi.
"İklim Değişikliği Farkındalık Geliştirme Projesi" kapsamında Vali Zübeyir Kemelek ilkokulu salonunda düzenlenen seminerde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yıldızbaşı proje hakkında bir sunum yaptı.
Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Uyum Şube Müdürü Orhan Solak, projenin kapsamı ve hedefi hakkında bilgi verdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, proje kapsamında öncelikli olarak öğretmenlere seminer verileceğini ve öğretmenlerin de okullarında öğrencileri ile bu hususları paylaşacaklarını söyledi.
Yapılan konuşmaların ardından Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz "İklim Sistemi, Sera Etkisi ve İklim Değişikliği" konulu seminer verdi.