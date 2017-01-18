Sivas'ta Muzaffer Sarısözen'i Anma Konseri Düzenlendi

Sivas'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Muzaffer Sarısözen'i anma etkinlikleri kapsamında konser verdi.



Atatürk Kültür Merkezi'nde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Nurettin Sarısözen'in, ülkenin çeşitli bölgelerinden derlediği türkülerle değişik yörelerin türkülerini seslendirdi.



Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Taşkın, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Jandarma Alay Komutanı Albay Sinan Şen ve vatandaşlar dinledi.