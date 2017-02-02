Sivas'ta Mobilya Yüklü Tır Alev Alev Yandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde seyir halindeki mobil yüklü tır alev alev yandı.



Sivas'tan Erzurum istikametine giden Gökhan Kuru idaresindeki 38 ZY 689 kupa ve 38 JA 912 dorse plakalı, mobilya ve çelik kapı yüklü tır, İmranlı ilçe merkezine 1 kilometre kala henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın bir anda tırın etrafını sardı. Sürücü Kuru, olay yerine gelen İmranlı Acil Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın İmranlı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası tır ve taşıdığı malzemeler kullanılamaz hale geldi. - SİVAS