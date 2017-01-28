Sivas'ta MHP Gölova İlçe Yönetimi İstifa Etti

SİVAS'ın Gölova MHP İlçe Başkanı Recep Kılıçin, referandum sürecinde partisinin tutumunu desteklemediklerini belirterek istifa etti.



MHP Gölova İlçe Başkanı Recep Kılıçin tarafından genel merkeze gönderilen dilekçede referandum süreci nedeni ile istifa kararı aldıkları belirtildi. İstifa nedenleri arasında 4 aya yakın süredir MHP'nin Sivas il yönetimi bulunmamasını da gösteren Kılıçin, "Daha Sivas'a il başkanı belirleyemeyenlerin Türkiye'ye başkan belirlemeye kalkmasını trajikomik bulduğumuzu beyan etmek istiyoruz" dedi.



Recep Kılıçin istifa mektubunda, 47 yıldır siyasi geleneği olan ülkücü hareket davasına ömrünün sonuna kadar hizmet edeceklerini belirterek, "Fakat inandığımız değerler ile temsil ettiğimiz makam çeliştiği takdirde vazgeçeceğimiz şey değerlerimiz, ülkümüz değil oturduğumuz makam ve koltuk olacaktır. Bu tavrın ülküdaşlarımıza örnek olması temennisi ile yönetim olarak istifa ediyoruz. Yaşadığımız referandum sürecinde 'evet' diyen bir MHP Genel Merkezini temsil etme imkan ve ihtimalimiz yoktur" ifadelerine yer verdi.



- Sivas