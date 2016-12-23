HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Sivas'ta Mesai Saatleri Değişti
BİST
77.219 %-0,24
DOLAR
3,5116 %0,05
EURO
3,6713 %0,15
PARİTE
1,0452 %0,17
ALTIN
127,78 %0,30
FAİZ
10,60 %-1,03
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Berlin Saldırısı Zanlısı İtalya'da Öldürül...
Brexit, İngiliz Ekonomisini Etkilemedi
Sivas'ta Mesai Saatleri Değişti
23 Aralık 2016 Cuma 10:22
Sivas'ta kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.
Sivas
'ta kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9091653] Dunya.com
Sivas
2
59
8
Başbakan müjdeyi verdi: 130 yıllık tarih gerçek oluyor!
Emeklilerin beklediği yasa tasarısı kabul edildi
Bir ilde mesai saatleri değişti
Yılbaşı öncesi meraklısına kötü haber!
Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti!
Bu börek için lezzet avcıları kuyruğa giriyor
Berlin saldırganı İtalya'da öldürüldü