Sivas'ta "Maarif Davamız, Yarınları İnşa, Aşk ve Şevk" Semineri

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlere yönelik "Maarif Davamız, Yarınları İnşa, Aşk ve Şevk" konulu seminer verildi.



Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli, konuşmacı olarak katıldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, seminer öncesi yaptığı konuşmada, seminerin çok verimli geçeceğini, bu bağlamda öğretmenlerin eksikliklerini gidereceklerini söyledi.



Kemikli de seminerde öğretmenlik mesleğinin önemini anlatarak, "Sanatkar olduğunuzu unutmayıp aşkla şevkle çalışacaksınız yarınları inşa edeceksiniz. Öğretmenin mesaisi olmaz, 24 saat çalışır. Büyük askerler cephede ölmek isterler, büyük öğretmen de ders anlatırken ölmek ister. Bu memlekete büyük hizmetler veriyorsunuz, Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın." diye konuştu.