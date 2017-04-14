Sivas'ta Kültür Sanat

Sivas'ta, Türk Sanat Müziği (TSM) korosu tarafından konser programı düzenlenecek.



Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kursları kapsamında faaliyet gösteren TSM korosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde 19 Nisan saat 19.30'da koro şefi Mitat Zencir yönetiminde konser verecek.



Koro, çeşitli makamlarda beraber ve solo şarkılarını seslendirecek.



Koro şefi Zencir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ücretsiz olarak düzenleyecekleri konser programına müzikseverleri davet etti.