Sivas'ta Kültür Sanat

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta sahneleyeceği 2 farklı oyunla, hem Kayseri hem de Sivas'ta sanatseverlerle buluşacak.



SDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Lysistrata" adlı oyun ile Samsun ve Çorum'da tiyatro seyircisinin takdirini toplayan SDT, bu hafta da Kayseri'de "39 Basamak" adlı oyunu sahneleyecek.



Oyun, 11-12 Nisan'da Kayseri Kültür Merkezi sahnesinde perdelerini açacak.



Öte yandan "Fehim Paşa Konağı" adlı oyun da Sivas'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Oyun, Sivas Atatürk Kültür Merkezi'nde 13-14 Nisan'da saat 19.30'da 15 Nisan Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.