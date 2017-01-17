Sivas'ta Kültür Sanat

Sivas Devlet Tiyatrosunda (SDT) "39 Basamak" adlı tiyatro oyununun sahnelemeye devam edeceği bildirildi.



SDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, John Bauchan'ın kaleme aldığı, Mehmet Ergin'in Türkçeye çevirdiği, Volkan Gündüz'ün yönettiği "39 Basamak" isimli oyun izleyicilerinin beğenisine sunulacak.



Oyunun Londra'da geçen hikayesinde, Richard Hannay'ın tiyatroda gizli ajan Annabella ile tanışması ve kendisini "39 Basamak" isimli gizli bir görevin içinde bulması, gerilim ve heyecan dolu bir dille anlatılıyor.



Oyun, 19 ve 20 Ocak'ta saat 19.30'da, 21 Ocak Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30 saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.



Öte yandan SDT, iki seri katilin komediyle başlayıp, gerilimle süren hikayesini anlatan "Git Gel Dolap" adlı oyununu, 20-21 Ocak'ta Çorum Devlet Tiyatrosu Sahnesinde izleyiciyle buluşturacak.