Sivas'ta Korsan Taksiye 5 Bin 278 Lira Para Cezası Kesildi

Sivas'ta taksicilerin şikayeti üzerine başlatılan çalışmada polis ekiplerince yakalanan korsan taksiye 5 bin 278 lira para cezası kesildi.



Taksici esnafının korsan taşımacılık yapan bir araç ile ilgili şikayeti üzerine çalışma başlatan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri taşımacılık yapan 58 FZ 569 plakalı aracı yakaladı. Araç sahibine 5 bin 278 lira para cezası kesildi.



Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz yaptığı açıklamada, "Son günlerde taksici esnafımızın şikayetleri doğrultusunda korsan taşımacılık yapanlarla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Sivil trafik ekibimizin çalışmaları sonucunda taksi plakası olmadığı halde ticari yolcu taşımacılığı yapan 58 FZ 569 plakalı araç sürücüsü yakalanmış ve 5 bin 278 lira para cezası uygulanarak araç trafikten men edilmiştir. Bundan sonra da dürüstçe çalışan şoför esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - SİVAS