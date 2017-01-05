Sivas'ta Kış

Suşehri ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.



Suşehri-Sivas karayolu Geminbeli Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geliyor.



Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarına zincir takarak yollarına devam ediyor.



Ayrıca 2010 rakımlı Geminbeli zirvesinde kar kalınlığı 40 santimetre olarak ölçüldü.