Sivas'ta İş Yerinin Kurşunlanması

Sivas'ta bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Eski Belediye Sokak üzerinde E.K. ile İ.F.K.'ya ait bir giyim mağazasının camlarına gece saatlerinde av tüfeğiyle ateş açıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, ticari taksi ile sokağa gelen ve araç içerisinden av tüfeği ile ateş açan kişilerin S.S. (26) ve İ.T.Ç. (27) olduğunu tespit etti.



Gözaltına alınan şüpheliler, bir asker uğurlama töreninde E.K. ve İ.K. ile tartıştıklarını, bu yüzden iş yerini kurşunladıklarını belirtti.



S.S. ve İ.T.C. gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.