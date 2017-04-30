Sivas'ta Huzur Operasyonu

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan güven ve huzur operasyonunda 468 kişi sorgulandı, bin 417 lira cezai işlem uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde huzur ve güven operasyonu gerçekleştirildi.



Umuma açık yerlerde ve farklı noktalarda yapılan operasyona 557 emniyet personeli 23 ekip katıldı. 468 kişinin sorgulandığı uygulamada, 13 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı ve bin 417 lira para cezası uygulandı.



Denetlenen 23 iş yerinden 9'una sigara içmek ve yetersiz ruhsattan cezai işlem uygulandı. Ayrıca av tüfeği ile kesici ve delici alet de ele geçirildi.