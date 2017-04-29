Sivas'ta Huzur Operasyonu

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünce il ve ilçe genelinde 5. yapılan güven ve huzur operasyonunda 4 bin 451 kişi sorgulandı, 13 bin 363 lira cezai işlem uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il ve ilçe genelinde eş zamanlı olarak huzur ve güven operasyonu gerçekleştirildi.



Umuma açık yerde ve farklı noktalarda yapılan operasyona 663 emniyet personeli katıldı. 4 bin 451 kişinin sorgulandığı uygulamada, 2 kişi gözaltına alındı, aranan 2 şüpheli de yakalandı. Hakkında adli ve idari işlem yapılan 22 kişiye de bin 862 lira para cezası uygulandı.



Uygulamada, 841 araç kontrol edildi, 22 sürücüye 11 bin 501 lira para cezası kesildi, 3 araç trafikten men edildi.



Ekiplerin yaptığı uygulamada, denetlenen 222 iş yerinden 9'una cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 2 tabanca, 1 av tüfeği 2 kilogram da uyuşturucu madde bulundu.