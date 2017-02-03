Sivas'ta hayat buz kesti



SİVAS'ta son 3 gündür etkili olan aşırı soğuk hava nedeniyle, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın büyük bir kısmı buz tuttu. Bazı gölet ve şelaleler ise dondu.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, Kızılırmak'ın kent merkezinde geçen bölümü büyük oranda buz tuttu. Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Serpincik Göleti'nin buz tutan yüzeyi de tamamen karla kaplandı. Öte yandan Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda bulunan yapay şelalenin de bir bölümü de buz tuttu. Bazı vatandaşlar şelale önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Meteoroloji verilerine göre soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini öğrenildi.