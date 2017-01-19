Sivas'ta Halk Otobüsleri Denetlendi

Sivas'ta trafik polisleri halk otobüslerini denetledi.



Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Yenişehir'deki Halk Otobüsleri Toplanma Merkezi'nde araçları denetledi.



Araçlarda kış lastiği, cam filmi ve havalı korna gibi çeşitli hususlarda denetim yapan ekipler, trafiğe uygun olmayan araç ve sürücüler hakkında işlem yaptı.



Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Kaynar, vatandaşların ulaşımda daha huzurlu, daha güvenli seyahat edebilmesi için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.